Elena Merişoreanu a fost testată pentru Covid-19: "Toată noaptea nu am închis un ochi"

Îndrăgita interpretă de muzică populară are probleme de sănătate și face injecții în picior, dar și masaje, din cauza unor dureri cu care se confruntă. Recent, asistenta care o ajuta a ajuns la spital cu febră, fiind suspectă de infecție cu noul coronavirus. Astfel, Elena Merișoreanu a ajuns să fie testată și ea pentru Covid-19.

"De frică, ea nu a dormit o noapte întreagă și a trecut prin clipe foarte grele, gândindu-se că ar putea fi infectată. "Am stat cu emoții foarte mari azi-noapte, pentru că doamnei care îmi face mie recuperarea la picior și-mi face masaj i s-a făcut rău ieri. A făcut febră, a dus-o urgent la spital, a spus cu cine a luat ultima dată legătură. Au venit, mi-am făcut și eu testul ăsta COVID. Toată noaptea nu am închis ochii de frică că na, am mai luat legătură cu ai mei, vă dați seama", a povestit Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Din fericire rezultatul testului Covid-19 a fost negativ și pentru Elena Merișoreanu, dar și pentru asistenta care îi acordă îngirjiri medicale la domiciliu. Aceasta se confruntase doar cu o indigestie mai severă, din cauza căreia a făcut și temperatură.

"Azi dimineață, la prima oră mi-a dat telefon: „Doamnă, sunteți negativă și dumneavoastră și doamna asistentă". A făcut o indigestie de la pepene rece. Atâta sunt de fericită, dar totuși mi-a spus că trebuie să mai fac un test", a mai spus ea.

Acum artista de muzică populară trebuie să se testeze din nou pentru a se asigura că nu este infectată, însă este mult mai optimistă și a lăsat teama deoparte.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, sâmbătă, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 889 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, numărul fiind un nou record zilnic. Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 36.691. Totodată, s-au înregistrat 21 de noi decese, bilanţul fiind de 2.009. Un număr de 913 pacienţi cu test pozitiv s-au externat la cerere.