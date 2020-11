Elevii claselor a VIII-a şi a XII-a vor reveni la şcoală pentru pregătirea examenelor naţionale. Anunţul ministrului Educaţiei

"Așa cum am procedat și în primăvară, noi am susținut elevii care trebuia să participe la examenele naționale. Vă amintiți că pe lângă acele teste de antrenament, am realizat și cursuri de pregătire pentru elevi la Teleșcoala, dar am și redeschis unitățile de învățământ pentru 2 săptămâni tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua", a declarat Monica Anisie, într-o conferință de presă organizată în Teleorman, potrivit edupedu.ro.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2021. Ministerul Educaţiei a publicat noile modele de subiecte

Ministerul Educaţiei a publicat noile subiecte concepute pe modelul testărilor internaționale.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2021. La limba și literatura română, modelul cuprinde două mari subiecte cu mai multe subpuncte. La primul subiect, elevii primesc două texte la prima vedere și au de răspuns la mai multe întrebări pe foaia de examen.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2021. La cel de-al doilea subiect, elevii au de redactat un text de cel puțin 150 de cuvinte, după modelul următor: "Imaginează-ți că ai călătorit la Polul Nord. Redactează o notă din jurnalul tău de călătorie, de cel puțin 150 de cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/a unui sentiment din timpul acesteia, o secvență narativă, una descriptivă și una explicativă. Data redactării jurnalului este 2 noiembrie 2020".

EVALUARE NAŢIONALĂ 2021. La matematică, modelul de subiect cuprinde tot trei exerciții, dintre care două sunt de geometrie.

Peste 4.000 de şcoli şi grădiniţe şi-au mutat cursurile în online. În 367 de şcoli au fost înregistrate cazuri COVID

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, marţi, că în 4.036 de unităţi de învăţământ sunt în scenariul roşu, iar preşcolarii şi elevii participă la cursuri online. În 367 de şcoli au fost înregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus.

3.669 de unități de învățământ apar în scenariul 3 din cauza ratei de incidență a cazurilor din localitățile în care acestea funcționează ori a infrastructurii școlare supuse unor lucrări de reabilitare.

8.543 de unități de învățământ figurează în Scenariul Verde care presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară.

Alte 5.077 de unități de învățământ figurează în Scenariul galben. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

ŞCOLI ÎNCHISE până trece pandemia

Președintele Klaus Iohannis susține că se va păstra actualul sistem, iar acolo unde incidența cazurilor trece de 3 la o mie de locuitori, școlile vor rămâne închise.

"Există analiză care recomandă trecerea școlii în sistem online, de aceea s-a și hotărât ca atunci când incidența trece de 3 să se treacă în online. Știu că există voci care solicită redeschiderea școlilor. Eu am solicitat o analiză aprofundată experților și dacă apare vreo schimbare vă vom anunța", a spus Klaus Iohannis.