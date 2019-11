Elevii de ciclul primar trebui să aibă 20 de ore pe săptămână, iar cei de gimnaziu 25 de ore. Câte ore vor învăţa liceenii pe săptămână

Propunerea legislativa pentru modificarea art.66 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 apartine mai multor senatori si deputati PSD si a fost adoptata luni in plenul Senatului.

Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este in medie 20 de ore pe saptamana, la invatamantul primar, in medie 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si 30 de ore la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.

Proiectul legislativ mai prevede urmatoarele aspecte:

In unitatile de inva?amant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise comportamentele care constau in violenta psihologica-bullying.

In vederea asigurarii accesului la invatamantul general obligatoriu, unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia de a inscrie persoanele care nu detin un cod numeric personal.

In cadrul programelor de formare continua a personalului didactic, se vor introduce sesiuni de informare/teme/cursuri de perfectionare asupta problemelor legate de violenta psihologica-bullying, in vederea dobandirii de competente in identificarea acestora si a capacitatii de aplicare a unor strategii educationale potrivite.

Institutiile de invatamant superior de stat acorda cel putin 10 locuri bugetate in cadrul cifrei de scolarizare aprobate absolventilor cu diploma de bacalaureat proveniti din sistemul de protectie sociala, in cazul in care lucrurile nu se ocupa universitatile le redistribuie catre ceilalti candidati.

Violenta psihologica-bullying este actiunea sau seria de actiuni fizice/verbale/relationale si/sau cibernetice, intr-un context social dificil de evitat, savarsite cu intentie, care implica un dezechilibru de putere si au drept de consecinta atingerea demnitatilor, crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradanta, umilitoare, indreptate impotriva unei persoane sau grup de persoane si vizeaza aspecte de discriminare si excludere sociala, care pot fi legate de apartenenta la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata, ori de convingerile, sexul sau orientare sexuala caracteristicile personale actiune sau serie de actiuni, comportamente.

Initiativa a fost trimisa la reexaminare de Presedintele Klaus lohannis si adoptata de Camera Deputatilor, in forma primita in urma reexaminarii. Senatul a adoptat proiectul, luni, ca for decizional.