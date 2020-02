Elicopter militar sirian doborât de rebelii susţinuţi de Turcia IMAGINI ŞOCANTE

Imaginile video apărute arată un elicopter de fabricaţie rusească, Mi-17, cuprins de flăcări, apoi prăbuşindu-se spre pământ. Incidentul s-a petrecut lângă oraşul Nerab, care a fost ocupat de curând de trupe ale guvernului sirian. Atacul s-a petrecut marţi, la doar o zi după ce cinci soldaţi turci au fost omorâţi de trupe ale guvernului de la Damasc, ceea ce a provocat reacţia Ankarei, care a bombardat 115 poziţii strategice siriene.

Amata turcă a declarat că 101 dintre ţinte au fost distruse, inclusiv trei tancuri, două poziţii pentru lansarea de mortiere şi un elicopter militar.

Atacul a fost confirmat de Abdulah al Shami, comandantul unei coaliţii ale mai multor facţiuni de rebeli, dar şi de alţi doi lideri ai rebelilor, care au preferat să-şi păstreze anonimatul.

Deşi sunt aliate în alte părţi ale Siriei, conflictul din Idlib a pus de părţi opuse ale baricadei Rusia şi Turcia, iar în ultima săptămână 13 soldaţi turci au fost omorâţi în atacuri ale forţelor guvernului sirian, susţinute de Rusia. Situaţia din Idlib a făcut ca o delegaţie rusească să se deplaseze la Nakara, pentru a încerca să soluţioneze problema, dar aceasta a plecat luni fără să fi ajuns la vreun compromis.

Aproape 700.000 de oameni şi-au părăsit locuinţele în Idlib şi în zonele învecinate în ultimele 10 săptămâni, cel mai mare număr înregistrat într-o perioadă similară de timp de la începutul conflictului din Siria, în 2011, a indicat marţi Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), transmit Reuters şi AFP.

De la 1 decembrie, circa 690.000 de persoane, în majoritate femei şi copii, au plecat din această regiune din nord-vestul Siriei, exodul masiv fiind provocat de ofensiva regimului de la Damasc lansată în decembrie împotriva jihadiştilor şi rebelilor care domină încă acest teritoriu, ofensivă susţinută de aviaţia rusă.

Alte 280.000 de persoane ar putea pleca din centre urbane dacă luptele continuă, inclusiv din oraşul Idlib, care găzduieşte în momentul de faţă civili refugiaţi din calea luptelor din alte zone şi care nu a fost deocamdată ţinta unui asalt militar masiv, notează Agerpres.

Another video of the #SyAAF Mi-17 which was shot down in #Idlib / #Syria pic.twitter.com/q0TeV9z7Iv