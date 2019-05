Epilarea la fete. Cand sa incepi. Care sunt avantajele si dezavantajele metodelor de epilare

Cand sa incepi epilarea



Varsta la care se incepe epilarea parului nedorit este o alegere personala. In timp ce unii copii nu sunt deloc deranjati de parul de pe diverse parti ale corpului, unii se pot simti mai mult decat inconfortabil sau pot deveni tinta glumelor celorlalti. In momentul in care fetita ta incepe sa se simta rusinata din cauza parului in exces, este momentul sa aveti o discutie serioasa si sa puneti in balanta toate plusurile si minusurile unei depilari.



Cele mai multe fetite incep sa se epileze intre 10 si 11 ani, insa specialistii pediatri recomanda sa nu se inceapa epilarea daca fetita nu da semne de pubertate sau daca parul nu este inchis la culoare.



Metode de epilare – avantaje si dezavantaje



Iata care sunt cele mai des utilizate metode de epilare si care sunt avantajele si dezavantajele pe care le prezinta fiecare.



1. Ras



Un aparat de ras special construit pentru femei este ideal pentru indepartarea parului de pe picioare, linia chilotului si subrat. In functie de varsta fetei, procesul ar trebui supravegheat de un adult, ca sa nu se raneasca.



Cat dureaza: Efectul dureaza una-trei zile.



PRO: Este una dintre cele mai ieftine metode de epilare pe care o poti face in intimitatea casei. Ai nevoie de apa calduta, un aparat de ras, un gel sau o crema pentru ras.



CONTRA: Lama poate produce iritatii, taieturi, cresterea firelor de par pe sub piele.



Citeste aici greselile care se pot face cand te epilezi cu lama.



2. Smulgere



Cu ajutorul unei pensete sau al unui aparat de epilat, apuci firele de par nedorit si le smulgi.



Cat dureaza: Efectul dureaza 3-8 saptamani.



PRO: Este una dintre metodele ieftine de epilare. Ai nevoie de o penseta. Insa poate dura mult pana cand smulgi fir cu fir, mai ales de pe o suprafata mai intinsa. Daca pentru zona sprancenelor, poti folosi fara probleme penseta, pentru parul nedorit din alte zone, sunt mult mai bune aparatele de epilat.



CONTRA: Este un procedeu dureros. Parul rupt va creste pe sub piele, pot aparea pete rosii dupa epilat, din cauza faptului ca se inflameaza foliculii de par. Epilatoarele NU se folosesc pentru zona sprancenelor.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.