Esti dependent de telefonul mobil? 5 sfaturi sa pui STOP

Odata cu omniprezentul telefon inteligent apare si asteptarea si oportunitatea de a fi disponibil la orice ora din zi si din noapte. Nu mai exista cutuma ca un angajat sa fie sunat numai in orele de munca. Nu mai exista vacante in care sa te rupi de toti si de toate. Ne putem contacta oriunde la orice ora. Tocmai de aceea, intimitatea ta este data peste cap. Mobilele ne invadeaza in timpul meselor si, mai rau, chiar si dormitorul.