Eşti obosit tot timpul? Încearcă aceste 10 alimente bogate în fier care luptă împotriva oboselii şi a anemiei

Organismul tau are nevoie de fier pentru a produce hemoglobina. Potrivit medicului Will Cole, „hemoglobina este responsabila cu transportul oxigenului prin corp. Atunci cand nivelul fierului din organism este scazut, apar anemia si oboseala extrema. In aceasta situatie organismul se confrunta cu probleme precum functionarea deficitara a sistemului imunitar, pierderea parului si multe altele.

Vestea buna este ca nu este dificil sa oferi organismului suficient fier daca ai o dieta echilibrata, bogat, in fier.

Importanta fierului in dieta

Deficienta de fier duce la anemie, o problema cu care se confrunta multi adulti. Cel mai cunoscut simptom al anemiei este epuizarea. De asemenea, deficienta de fier poate cauza dureri de cap, ameteala, pierderea parului si chiar palpitatii ale inimii. Deloc surprinzator, fierul este extrem de important pentru functionarea sanatoasa a creierului si in special pentru dezvoltarea creierului. Lipsa oxigenului in creier poate avea consecinte grave. Trebuie spus si ca o dieta bogata in fier este importanta in timpul sarcinii pentru ca deficienta de fier poate creste riscul de avort.

Atat fierul provenit din sursa animala cat si cel provenit din plante iti asigura nevoile zilnice de fier. Totusi, fierul din plante este absorbit mai greu de organism. Insa vitamina C creste absorbtia de fier venit plante. Cel mai ridicat continut de fier se gaseste in legumele cu frunze verzi, nuci, alune si cereale dar trebuie consumate alaturi de o sursa de vitamina C.

Iata cele mai bune alimente bogate in fier.

1. Spanac

Spanacul este o leguma sanatoasa si versatila bogata in fier dar si in vitamina C, combinatie ce imbunatateste absorbtia fierului de catre organism. Il poti consuma impreuna cu cateva oua, sub forma de salata ori dat prin blender pentru a fi transformat intr-un smoothie verde.

O portie de spanac crud contine 0,8 mg de fier, adica 5% din necesarul zilnic recomandat. In schimb o portie de spanac contine contine 6,4 mg de fier, adica 36% din necesarul zilnic recomandat.

2. Crustacee

Toate tipurile de crustacee sunt surse excelente de fier. Asadar daca esti interesat de cresterea aportului de fier in dieta ia in calcul urmatoarele:

– Trei stridii crude 1,9 miligrame de fier – echivalentul a 10% din necesarul zilnic recomandat.

– 85 g de moluste gatite contin 2,4 mg de fier – echivalentul a 13% din necesarul zilnic recomandat.

– 85 de midii gatite contin 5,7 grame de fier – echivalentul a 32% din necesarul zilnic recomandat.

3. Ciocolata neagra

Da, poti consuma una, doua patratele de ciocolata neagra inainte de culcare fara sa te simti vinovat. Ciocolata neagra ofera o multime de beneficii datorita continutului ridicat in antioxidanti si fier.

28 grame de ciocolata 70% cacao are 3,4 mg de fier – echivalentul a 22% necesarul zilnic recomandat.

