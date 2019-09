Esti parinte de bebelus? Iata cele mai grave 5 greseli pe care le poti face!

1. Folosesti aceleasi ustensile din gura ta in gura copilului



Nu exista o mama care sa nu fi folosit lingura ca sa guste un pic piureul de legume al copilului sa ii verifice temperatura apoi sa foloseasca aceeasi lingura sa hraneasca copilul.



Sau care nu a „curatat" cu limba un pic tetina biberonului apoi l-a pus inapoi in gura copilului mic.



Atentie, acestea sunt modalitati perfecte sa transmiti bacteriile tale si alte microorganisme din gura ta in cea a copilului mic, spune dentistul Ignelzi.



O idee mai curata si mai sigura: Gusti cu o lingura si hranesti cu alta. Si speli tetina daca e un pic murdara de lapte sau suc, nu o cureti cu limba ta.

2. Amani sau eviti unele vaccinuri



Unii parinti, chiar si unii celebri, refuza sa isi vaccineze copii pentru scarlatina, rubeola sau oreion pentru ca se tem de un posibil efect advers de autism. Alta tendinta este sa ignori schema de vaccinare recomandata de pediatrul tau si sa folosesti o schema alternativa.



De fapt, este o greseala care poate costa viata copilului tau.



A amana vaccinarea unui copil mic il lasa deschis celor mai serioase boli cand el este cel mai vulnerabil, in copilarie ne previne dr Christopher Tolcher, M.D., purtator de cuvant al American Academy of Pediatrics.



Pentru parintii incepatori, aflati ca a evita schema de vaccinare obligatorie nu previne riscul de autism asa cum gresit se crede. Studiile realizate pe mii de copii cu autism arata ca aceasta afectiune se dezvolta indiferent daca sunt sau nu vaccinati, spune dr Paul Offit, M.D., seful sectiei de boli infectioase a spitalului de copii din Philadelphia si autorul cartii „Falsii profeti ai autismului".



Apoi, refuzand schema de vaccinare obligatorie creste riscul ca cel mic sa ia bolile infectioase ale copilariei de 35 de ori mai mult, care in mare masura inca cauzeaza decesul copiilor.

Te temi ca il vaccinezi prea mult si ca asta ii poate afecta dezvoltarea sistemului imunitar? Aceasta frica nu este sustinuta de stiinta. Ce primesc copiii prin vaccin paleste prin comparatie cu cantitatea de microorganisme si contaminari din mediul inconjurator atunci cand baga orice in gura in fiecare ora din zi.



