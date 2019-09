Etalare zilnica RUNE mistice pe ZODII, DUMINICA 15 septembrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 15 septembrie 2019.



In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.



De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.



Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.



Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.



Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.



Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!



ETALARE RUNE pentru BERBEC



Runa etalata – TEIWAZ. Semnificatie : RAZBOINICUL. Energia masculina si principiul activ sunt caracteristicile acestei rune, aducand drept rezultat o anxietate la bun sfarsit. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in resursele cuiva. In situatii de relatii interpersonale sau de devotament pentru o cauza, aceasta runa sfatuieste la perseverenta, in acelasi timp reamintindu-ti ca rabdarea poate sa fie uneori o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, ai putea ajunge si cultiva cele mai puternice si adanci resurse de care dispui.



ETALARE RUNE pentru TAUR



Runa etalata – GEBO : Semnificatie PARTENERIAT. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare.Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.



ETALARE RUNE pentru GEMENI



Runa etalata – ANSUZ : Semnificatie SEMNALE. Aceasta runa te sfatuieste sa te astepti la neasteptat. Este un mesaj care te cheama sa te deschizi spre schimbare si renovare, poate chiar spre un cu totul alt tip de viata. Vor fi relatii noi, contacte si legaturi noi, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise in timpul intalnirilor sau discutiilor uzuale. Pe de alta parte, Ansuz iti reaminteste ca este nevoie ca mai intai sa te iubesti si pretuiesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si sa pretuiesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste ca tu sa iti reamintesti asta zilnic.



