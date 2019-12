Etalare zilnică RUNE mistice pe ZODII, SÂMBĂTĂ 21 decembrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 21 decembrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – KENAZ: Runa germanica Kano semnifica focul, pasiunea si tot ce se poate deschide bun urmare a acestei flacari arzatoare. Aceasta runa semnifica emotii intense si pasiune fierbinte. Pasiunea poate fi indreptata si manifestata catre orice iar in planul relatiilor, runa Kano anunta o intelegere si deschidere mutuala. Bucura-te!

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa extrasa – Laguz : Runa germanica Laguz semnifica inflorire, curgere, apa si nu orice apa cu curgatoare. Aceasta runa poarta cu sine o semnificatie pozitiva si linistitoare. Totul curge asa cum trebuie si cum e mai bine in viata ta acum precum curge un rau de munte, trecand peste obstacole cu usurinta. Aspectul intuitiv al naturii tale este trezit pentru ca apa inseamna intuitie. Laguz te sfatuieste sa iti hranesti acest aspect si sa beneficiezi cat mai mult de pe urma ei. Totodata, hidrateaza-te din belsug cu apa de buna calitate.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – MANNAZ : Semnificatie SINELE. Punctul de pornire in orice in viata trebuie sa fie intotdeauna propriul Sine si o relatie buna si functionala cu tine insuti este esentiala : de ea depinde daca alte relatii curg bine, inclusiv relatia ta cu Marele Mister. Acum nu este un bun moment sa cauti si si sa astepti laude despre realizarile tale, nici nu e timpul sa iti pui toata atentia in posibilele rezultate. Nu judeca si nu fii intolerant. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

