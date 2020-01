Etalare zilnica RUNE mistice pe ZODII, VINERI 3 IANUARIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 3 IANUARIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA. Isa semnifica forta primara a ghetii si a solitudinii. Energia de izolare sau de independenta este legata de runa Isa. Isa spune povestea ghetii, a frigului si ce inseamna sa fii singur dar si cum poti trai bine gandind independent si imputernicindu-te. Ceva acum este inghetat pentru tine si asa vor fi o vreme insa mesajul si indicatia este sa accepti cu inima deschisa aceasta stare de fapt pentru ca asa este cel mai bine pentru tine. Isa este conectata la Skadi, zeita zapezii si a ghetii. Poarta in semnificatia ei nevoia de a fi singur si ascuns de restul lumii. Cele mai mari revelatii si cresteri au loc in aceste momente.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Inguz : Te poti simti izolat in calatoria ta spirituala, dar exista un foc de inspiratie in tine ce te sustine sa cresti si sa mergi tot inainte. Hraneste acel foc nobil cu perseverenta, cauta raspunsuri dar scapa de intrebari irelevante. Traieste doar in prezentul tau.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Jera (inversata): Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

