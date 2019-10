Articol publicat in: Politica

Eugen Teodorovici, abordare golănească faţă de o jurnalistă: Sunteţi liberă diseară? VIDEO

Eugen Teodorovici, ministrul de Finanţe, a vut o ieşire golănească faţă de o jurnalistă de la B1TV.ro, care a vrut să-i adreseze câteva întrebări la Parlament, dupămoţiunea de cenzură. Ministrul a făcut apropuri sexuale şi a jignit postul la care lucrează jurnalista. Jurnalista l-a abordat pe Eugen Teodorovici prezentându-se de la B1TV.ro şi întrebându-l de rezultatul moţiunii. "Ce înseamnă B1.ro? Vine de la Boii.ro?", a întrebat ministrul, apoi a continuat cu glume bădărăneşti. Redăm mai jos integral transcriptul: Reporter: Bună ziua, de la B1.ro sunt, site de știri. Teodorovici: Ce este B1? Ce esta B1? Boii.Ro? Reporter: Site-ul de știri B1.ro. Teodorovici: Boii.ro ați spus? Ce e asta B1.ro? Reporter: B1.ro Teodorovici: Aaa. Boii.ro! Nu știu ce e asta! Reporter: Ce veți face în continuare, regretați vreo măsură? Tedorovici: Sunteți liberă diseară ca să vă spun ce? Nu prea vă văd la față! Reporter: Îmi spuneți și mie dacă regretați vreo măsură? Teodorovici: Îmi faceți curte? Faceți curte că nu vă văd ochișorii, dinții văd că îi aveți puși! Reporter: Nu, nu am dinții puși! Teodorovici: Dar ce aveți pus? Reporter: Ce interese aveți acum că ați scăpat de politică... Teodorovici: Cu dumneavoastră sigur nu!

