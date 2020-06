Eugen Teodorovici: Când spunea Liviu Dragnea "Culcat!", Ciolacu și Stănescu erau nu culcat, erau sub mochetă

"Eu nu am fost la masa nici cu Liviu Dragnea, nici nu am dat la vasle, nici nu am dat la rame, nu am turnat in pahare la mesele date in partid. Deci nu ma poate acuza nimeni de prietenie cu Liviu Dragnea in niciun fel. Nu pot fi pus intr-o tabara sau alta. Dar eu nu m-am dezis de istoria partidului, Liviu Dragnea, cu bune si cu rele, face parte din istoria partidului”, a zis Teodorovici.

Acesta a adăugat că spre deosebire de el, care nu avea acces în CEX-urile în care se luau decizii, pentru ca Dragnea nu i-a dat voie, Paul Stănescu și Marcel Ciolacu au fost acolo și acum „încearcă fără talent” să se dezică de fostul lider PSD.

„Pai si ce, Paul Stanescu sau Marcel Ciolacu unde erau? Cand spunea Liviu Dragnea 'Culcat', erau nu culcat, erau sub mochetă”, a zis Teodorovici.