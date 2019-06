Eugen Teodorovici: Nu există niciun pericol ca la 1 septembrie să nu crească punctul de pensie cu 15%. Banii sunt prevăzuţi în buget

"Nu e nimic nou sub soare. Vizavi de pensionari, o spun iar, nu exista niciun pericol ca la 1 septembrie sa nu creasca punctul de pensie, banii sunt prevazuti in buget. Nu este pericol sau risc. Promisiunea se va respecta din partea noastra. Se dovedeste ca aceasta categorie vulnerabila, este indusa, se incearca sa induca teama ca o taiere ar urma. Este un joc murdar nedrept fata de pensionari. Marirea se aplica", a subliniat Teodorovici.

"Trebuie sa clarificam lucrurile. Acest subiect este dat din aprilie in media. S-a explicat care este motivul circularei. Cineva incearca sa incalzeasca ciorba, e un motiv politic in spate. Noi in Parlament am venit cu un buget. Nu s-a schimbat nimic, nu s-a redus nimic, eu ca ministru sunt obligat cum legea prevede sa se ingrijeasca de felul in care banul public este cheltuit. Sa ma asigur ca investitiile se vor face. Ca nu se fac angajari peste bugetele alocate. Am rugat colegii ministri, ei trebuie sa inteleaga ca trebuie sa fie si ei ministrii de finante, buni manageri, sa se ingrijeaasca de banii ceruti, sa vada cum poate sa scada cheltuielile si sa creasca veniturile, nu le ia statul inapoi banii. Daca la sanatate Casa de Sanatate poate sa faca economie, sa o faca, banii raman la casa. Banul e cheltuit eficient.

Despre candidatura la prezidenţiale

"Un politician trebuie sa isi asume. Nu sa spuna ca aspira pentru ca o face, aspira la functii inalte, din pozitia sa sa poata face mai mult pentru tara inseamna ca se complace si nu este abordarea corecta. Eu imi asum si imi asum orice fel de lupta oricat de dificila ar fi ea. Primul pas este sa joci. Mai este putin timp", a conchis Teodorovici.