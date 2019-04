"Am un document care aşteaptă să fie semnat de domnul preşedinte (al României, n. red.) până astăzi. Dacă acest document se aprobă de către domnul preşedinte, mai departe este treaba mea, în Parlament, cu lege cu tot, iar la final de an, la Constanţa, să înceapă construcţia unui spital cu peste 1.000 de locuri", a declarat joi, la finele conferinţei, ministrul Teodorovici.

El a mai spus că în momentul de faţă se lucrează la documentaţia necesară organizării licitaţiilor pentru construirea a celor trei spitale regionale, de la Iaşi, Cluj şi Craiova.

"Dacă documentaţiile pentru cele trei spitale ies şi se depun în SEAP, mă declar mulţumit", a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

El nu a precizat sursa finanţării lucrărilor de construcţie a acestor spitale regionale.

În timpul conferinţei de presă, el a dat asigurări că nu există nicio problemă în plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a anunţat câteva măsuri care se vor lua în cazul ANAF.

"Anul trecut, dacă îmi reproşez ceva este că am acceptat să am o conducere la ANAF care nu răspundea cerinţelor mele, criteriilor mele de performanţă. (...) Reforma trebuie să continue. După sărbători, vom prezenta mai multe elemente legate de modul în care trebuie să arate ANAF. Că scoatem Vama total din ANAF şi o facem sub autoritatea ministrului Finanţelor. Şi asta se va întâmpla. Actul este pregătit", a mai spus ministrul Finanţelor.

El a mai spus că după sărbătorile pascale va face publice şi detaliile referitoare la o nouă amnistie fiscală pentru companiile private şi publice care înregistrează debite la bugetul de stat.

"Această abordare va duce la salvarea multor companii de stat, la o nouă şansă pentru acestea să devină profitabile şi la generarea de activitate economică substanţială, care va fi derulată de IMM-uri", a menţionat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor Publice a participat joi, alături de vicepremierul Daniel Suciu, la o întâlnire cu primarii din judeţul Tulcea şi se întâlneşte la această oră cu reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a afla problemele cu care se confruntă.