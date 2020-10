Eugen Tomac, despre PSD-iştii fotografiaţi la restaurant în Buzău: PSD a sărbătorit alegerea lui Iordache

"PSD a sărbătorit alegerea lui Iordache. Fiind probabil într-un moment de euforie totală după alegerea pe viața a lui Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, conducere PSD a decis să marcheze victoria într-un restaurant, desi acest lucru este ilegal in aceste zile negre de pandemie.

Mesajul transmis de liderul PSD este unul foarte prost pentru ca vine la doar o zi în care Marcel Ciolacu ne invita pe toți să semnăm un pact pentru sănătate.

In această perioada în care nu avem medicamente, în care milioane de români nu se simt în siguranță, când milioane de elevi nu pot merge la școală, când tot mai mulți antreprenori își văd ruinate afacerile dezvoltate cu grija ani la rând, când sute de mii de români nu mai știu dacă mâine vor avea un loc de muncă, politicienii au obligația să dea doavada de mai multă responsabilitate și solidaritate cu națiunea.

De aceea, îndemnul meu este să nu mai încalce nimeni legea, să ne concentrăm energia pe soluții pentru a salva locurile de muncă și a combate pandemia", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost surprins, alături de fostul premier Mihai Tudose, la o masă, în interiorul unui restaurant din Sărata Monteoru, județul Buzău, încălcând normele referitoare la numărul maxim de persoane și distanțarea fizică.

Marcel Ciolacu a reacționat cu un mesaj pe pagina de Facebook alături de care a postat imaginea cu membrii Guvernului surprinși în momentul în care nu respectau restricțiile, de ziua premierului. Președintele PSD a susținut că sâmbătă seara se afla cu familia la un restaurant, iar ulterior au venit și alți colegi, încălcând restricțiile doar câteva minute. „De aceea, am transmis astăzi dimineață poliției toate datele celor care au fost la masă. Voi plăti amenda. Este o regulă pe care trebuie să o respectăm toți”, a afirmat liderul PSD.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române Georgian Drăgan a anunţat că toate persoanele care apar în imaginile care îl prezintă pe liderul PSD Marcel Ciolacu la restaurantul unei pensiuni din Buzău au fost identificate şi au fost aplicate amenzi în valoare totală de 21.000 de lei, din cauza nespectării normelor în vigoare privind prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV 2, fiind mai multe de 6 persoane la o masă.