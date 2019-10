Articol publicat in: Politica

Eugen Tomac, prima reacţie după votul moţiunii de cenzură: Oficial, s-a încheiat epoca Dragnea. Este o victorie uriaşă a Opoziţiei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat că adoptarea moţiunii de cenzură este o victorie uriaşă a Opoziţiei. Foto: facebook.com Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie a fost votată de 238 de parlamentari, iar Guvernul Dăncilă a picat. Eugen Tomac, liderul PMP, a declarat că este o victorie uriaşă a Opoziţiei. Oficial, s-a încheiat epoca Dragnea. Oameni cu viziuni diferite au demonstrat că pot da mâna pentru viitorul acestei țări. Vor fi consultări la Cotroceni. Va urma un guvern care sa recladeasca increderea romanilor, a subliniat Tomac. Citeşte şi: MOŢIUNEA DE CENZURĂ a trecut cu 238 de voturi. Guvernul Dăncilă a picat LIVE VIDEO LIVE VIDEO



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay