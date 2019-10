Articol publicat in: Politica

Eugen Tomac, după consultările cu Iohannis: I-am propus preşedintelui să ia în calcul numirea un premier de la PMP

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Delegaţia PMP a fost prezentă la negocierile cu preşedintele Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea premierului. Din delegaţie au făcut parte Eugen Tomac, Marius Paşcan, Cornel Sămărtinean, Cătălina Bozianu şi Cătălin Cristache. Eugen Tomac a declarat la ieşirea de la negocieri că i-a propus lui Klaus Iohannis să ia în calcul numirea unui premier de la PMP. "Vom accepta discuţii cu celelalte partide pentru a depăşi această criză politică. I-am propus preşedintelui să ia în calcul numirea unui prim-ministru din cadrul PMP. Nu ne temem de alegerile anticipate, suntem conştienţi că este o încercare de a păcăli electoratul,dar credem că în România nu se vor organiza alegeri anticipate. Fără voturile PMP, Dăncilă rămânea la Palatul Victoria", a susţinut Tomac. "Pentru noi este esenţial ca viitorul guvern să aibă printre priorităţile sale din primele zile de mandat ordonanţa de urgenţă privind revenirea la alegerea primarului în două tururi, lucru pe care l-am comunicat domnului preşedinte Iohannis, este esenţial să ne menţinem angajamentul pe care ni l-am asumat în faţa cetăţenilor de a elimina pensiile speciale pentru că ele sunt un furt. Pentru noi este foarte important ca viitoare majoritate parlamentară, care va investi un nou guvern, să îşi asume şi adoptarea lgii care se află în parlament cu privire la reducerea număr de parlamentari la 300", a mai spus liderul PMP. PMP nu agreează ideea organizării de alegeri parlamentare anticipate, a declarat, joi, Eugen Tomac, care a precizat că la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis va pleda pentru instalarea unui Guvern politic de tranziţie, până la scrutinul parlamentar la termen, de anul viitor. Eugen Tomac spune că PMP îşi doreşte pentru un Guvern politic, după ce moţiunea de cenzură a trecut. "Milităm pentru un Guvern politic (...). Vrem să vedem exact care sunt propunerile preşedintelui. Suntem categoric împotriva ideii de a organiza alegeri anticipate, în condiţiile în care avem deja alegeri locale peste şase luni de zile, anul viitor şi alegeri parlamentare la termen. Nu cred că este realist să insistăm pe alegeri anticipate acum", a spus Tomac înainte de consultări. Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte cu liderii partidelor parlamentare care au răsturnat cabinetul Dăncilă în vederea desemnării unui nou premier. Pe agenda discuţiilor se află şi tema anticipatelor. Dan Barna, liderul USR, a declarat la ieşirea de la negocieri că a luat "foarte în serios" mesajul preşedintelui de susţinere a alegerilor anticipate. Citeşte mai mult: Dan Barna, după consultările de la Cotroceni: USR-PLUS intră la guvernare după alegerile anticipate "Poziţia PNL este foarte clară în acest moment. Noi susţinem revenirea la popor. Suntem pentru alegerile anticipate. În cazul în care nu va fi posibil, în care preşedintele ne va solicita suntem pregătiţi să ne asumăm guvernarea în jurul PNL", a declarat Orban, după consultările de la Cotroceni. Citeşte şi: Ludovic Orban: Noi susţinem alegerile anticipate. Susţinem revenirea la popor Consultările au început la ora 11.00, primii fiind reprezentanţi PNL. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. loading...

