Eugen Tomac îi cere premierului Dăncilă să modifice legislaţia astfel încât la europarlmentare să fie posibil votul prin corespondenţă

"Având în vedere atribuţiile care revin Guvernului în buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi interesul sporit al românilor pentru alegerile europarlamentare din acest an în care România asigură preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, observând termenul scurt rămas până la desfăşurarea alegerilor europarlamentare din acest an, vă solicităm să adoptaţi o ordonanţă de urgenţă prin care să amendaţi Legea nr. 33/2007, astfel încât, la alegerile pentru Parlamentul European, în mod similar alegerilor pentru Parlamentul României, să fie reglementat atât votul prin corespondenţă, cât şi obligaţia înregistrării video-audio a procesului de numărare a voturilor, inclusiv a voturilor prin corespondenţă", scrie Tomac.



El spune că a constatat că Legea nr. 33/2007 pentru alegerile europarlamentare stabileşte reguli cu privire la votarea la secţia de votare, dar nu reglementează votarea prin corespondenţă.



"Pe de altă parte, Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă şi Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor modificată asigură infrastructura şi condiţiile necesare pentru exercitarea în străinătate a dreptului de vot prin corespondenţă. Deoarece la alegerile parlamentare din anul 2016, în diasporă numărul alegătorilor prin corespondenţă a depăşit numărul alegătorilor pe listele electorale permanente, considerăm că se impune extinderea votului prin corespondenţă pentru alegerile europarlamentare din acest an", argumentează liderul PMP.



De asemenea, în ceea ce priveşte obligaţia înregistrării video-audio a procesului de numărare a voturilor, Tomac precizează că a constatat că Legea nr. 33/2007 stabileşte reguli cu privire la desfăşurarea procesului de numărare a voturilor (art. 49) şi instituie sancţiuni pentru neconformarea la aceste reguli (art. 53), dar nu cuprinde prevederi cu privire la monitorizarea procesului de numărare a voturilor. În schimb, pentru alegerile parlamentare din 2016, obligaţia înregistrării video-audio a procesului de numărare a voturilor, inclusiv a celor prin corespondenţă a fost reglementată de Guvern prin Hotărârea Guvernului nr. 765/2016.



"Pentru buna desfăşurare a scrutinului din 2019 pentru Parlamentul European, vă solicităm să aveţi în vedere această măsură legitimă într-o societate democratică". îi solicită Eugen Tomac premierului.



"Demersul de modificare a legislaţiei electorale în termenii extinderii unor drepturi electorale prin ordonanţă de urgenţă este constituţional, legal şi legitim, scopul acestuia fiind de facilitare a accesului la vot a unei părţi cât mai largi din corpul electoral. Tocmai de aceea, vă solicităm să adoptaţi cât mai repede, modificările la legislaţia de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 depre care am făcut vorbire în această scrisoare deschisă", conchide liderul PMP.