Eugenia l-a epuizat pe un tenisman celebru: "Am făcut sex de 20 sau 22 de ori în ultima lună"

Realizatorul emisiunii, David Brocano, i-a întrebat pe cei doi câţi bani au strâns de-a lungul carierei, la care Carenno-Busta a răspuns "în bancă am vreo trei milioane". Răspunsul l-a distrat pe colegul de circuit argentinian.

"Cineva îi fură din bani sau minte. Eu cred că are mai mult", a spus amuzat Schwartzman.

Interviul s-a mutat apoi în plan mai personal, iar Brocano i-a întrebat pe cei doi jucători de câte ori au făcut sex în ultima lună. Aici, primul la cuvânt s-a înscris Schwartzman, care avea cu ce se lăuda.

"Eu am de puţin timp o prietenă şi a călătorit cu mine la turnee, poate de aia am fost un pic deconectat de la joc. Probabil că de 20, 22 de ori", a dezvăluit argentinianul. Prietena la care făcea referire este modelul de Instagram Eugenia De Martino, cu care Diego are o relaţie din luna septembrie 2019.

Carenno-Busta a fost şi de data asta mai modest, poate şi mai sincer.

"În primele 15 zile ale lunii am fost la turnee, aşa că doar singur. În următoarele m-am odihnit, aşa că a trebuit să profit, deci aş zice că de 14 ori în 15 zile", a mărturisit amuzat spaniolul.

