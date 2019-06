EURO 2019. Florinel Coman, eroul din meciul cu Anglia: N-am mai trăit niciodată aşa ceva

"A fost un meci foarte greu, din fericire am reuşit să câştigăm. A fost un meci cu intensitate foarte mare, dar ne bucurăm că am reuşit să ieşim cu capul sus. Am simţit că suntem împinşi de la spate de public. N-am trăit niciodată aşa ceva. În ultimele minute am reuşit să marcăm două goluri, vă daţi seama.... N-am trăit niciodată aşa ceva. Am muncit mult şi a venit timpul să fim răsplătiţi. A fost o seară fantastică pentru noi, trebuie să ne bucurăm, dar ne mâine ne gândim la meciul cu Franţa", a spus Florinel Coman, la TVR.

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

Au marcat: Gray '79, Abraham '87 / Puşcaş '76 (penalti), Ianis Hagi '85, Coman '89, '90+3

În celălalt meci al grupei, de la ora 22.00, se întâlnesc Franţa şi Croaţia.