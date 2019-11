EURO 2020. România, în play-off-ul Ligii Naţiunilor după Cehia - Kosovo 2-1. Şansă dublă pentru CALIFICARE

Cehia a revenit de la 0-1 şi a câştigat cu 2-1 meciul care lămureşte lucrurile în Grupa A cu o etapă înainte de final. Rezultatul îi avantajează pe "tricolori", care au practic asigurat un loc în play-off-ul din Liga Europa, în cazul în care nu vor obţine calificarea directă, pentru care au nevoie de o victorie cu Suedia şi un egal în Spania.

ROMÂNIA se poate califica la Euro 2020 şi dacă pierde cu Suedia şi Spania. Cum ne ajută UEFA

Pentru a fi sigură 100% de locul din play-off, România mai are nevoie ca Armenia, Slovenia şi Macedonia de Nord să nu se califice direct. În acest moment, Armenia mai are de jucat două meciuri în Grupa J (Grecia-acasă şi Italia-deplasare) şi se află pe locul 3, la cinci puncte în spatele Finlandei, care ocupă locul 2, Slovenia mai are de jucat două meciuri în Grupa G (Letonia-acasă şi Polonia-deplasare) şi se află pe locul 4, la cinci puncte în spatele Austriei, iar Macedonia de Nord mai are de jucat două meciuri Grupa G (Austria-deplasare şi Israel-acasă) şi se află pe locul 3, la cinci puncte în spatele Austriei. Practic, doar o serie de rezultate-bombă ar putea face ca România să nu prindă un loc în play-off-ul Ligii Naţiunilor.

Dacă rezultatele nu vor ieşi din normal, România va juca în deplasare meciul din semifinalele play-off-ului, iar adversara se va alege, prin tragere la sorți, dintre Scoția și Islanda. Se joacă un singur meci şi, dacă "tricolorii" se impun, vor juca finala, tot o singură partidă, cu Bulgaria sau Ungaria (pe tabloul cu Scoţia) sau cu Norvegia sau Serbia (pe tabloul cu Islanda). Locul de disputare al finalei se trage la sorţi, iar învingătoarea merge la Euro 2020.

Tragerea la sorți pentru play-off-urile din Liga Naţiunilor va avea loc pe 22 noiembrie, la Nyon.