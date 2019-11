ROMANIA SUEDIA (ora 21:45) LIVE ONLINE STREAM VIDEO în preliminariile Euro 2020 la PROTV

ROMANIA SUEDIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO PROTV. Daniele Orsato va conduce meciul ROMANIA - SUEDIA, care va avea loc vineri, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, ajutat de asistenţii Lorenzo Manganelli şi Fabiano Pretti. Al patrulea oficial a fost delegat Michael Fabbri (toţi din Italia). ROMANIA SUEDIA, meci contând pentru Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2020, se joacă, vineri, de la ora 21:45, LIVE ONLINE STREAM VIDEO PROTV.

Romania este obligată să învingă Suedia cu 1-0 sau la cel puțin două goluri diferență, pe Arena Națională, apoi să nu piardă în Spania, pentru a se califica la Euro 2020. Orice alt rezultat în partida Romania - Suedia îi scoate pe "tricolori" din cursa directă de calificare. Romania mai are o variantă de calificare şi în cazul unui rezultat prost cu Suedia, şi anume play-off-ul din Liga Naţiunilor.

"Tricolorii" şi-au ales numerele pentru meciul Romania - Suedia. Iată-i pe cei 23: 1. Silviu Lung • 2. Romario Benzar • 3. Alin Toşca • 4. Adrian Rus • 5. Ionuţ Nedelcearu • 6. Iulian Cristea • 7. Denis Alibec • 8. Nicolae Stanciu • 9. George Puşcaş • 10. Ianis Hagi • 11. Nicuşor Bancu • 12. Ciprian Tătăruşanu • 13. Claudiu Keşeru • 14. Vasile Mogoş • 15. Tudor Băluţă • 16. Florin Niţă • 17. Ciprian Deac • 18. Răzvan Marin • 19. Constantin Budescu • 20. Alexandru Mitriţă • 21. Dan Nistor • 22. Alexandru Cicâldău • 23. Florinel Coman.

"Eu cred că Suedia este o echipă puternică din toate punctele de vedere, care are un bloc de jucători de bază de aproape şase ani de zile, este o echipă foarte sudată în toate compartimentele. Este o echipă tip care se revede în ultimii patru-cinci ani, are jucători cu mare experienţă, care ne pot pune în dificultate, dar ce e mai important este calitatea. Suedia este o echipă solidă din toate punctele de vedere. Noi trebuie să câştigăm, nu aveam această posibilitate de a face egal, pentru că am ieşi din cărţile calificării, trebuie neapărat să câştigăm", a declarat Cosmin Contra, selecţionerul "tricolorilor", înainte de ROMANIA SUEDIA.

"Nu cred că mai putem vorbi de favoriţi în fotbalul de astăzi, totul depinde de noi, ne concentrăm pentru această partidă, depindem de jocul nostru, ne-am pregătit foarte bine pentru meciul cu Romania şi vom vedea la finalul partidei care este echipa mai bună şi nu echipa care a fost favorită. Sunt încrezător înainte de meciul cu Romania. Cu siguranţă mi-aş dori să jucăm pe acest stadion la Euro 2020, este un stadion frumos", a declarat selecţionerul scandinavilor, Janne Andresson.

ROMANIA SUEDIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO PROTV. Echipele probabile la meciul ROMANIA - SUEDIA

ROMANIA: Tătărușanu - R. Benzar, Ad. Rus, Nedelcearu, Bancu - Deac, Stanciu, Băluță, Mitriță - Pușcaș, Keșeru. Antrenor: Cosmin Contra.

SUEDIA: Olsen - Lustig, Lidelof, Granqvist, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Quaison, Berg. Antrenor: Janne Andersson.

