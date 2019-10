Articol publicat in: Sport

EURO 2020. Patru naţionale s-au calificat deja la turneul final, Polonia e ultima care a scăpat de emoţii. Rezultatele de duminică

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Reprezentativa Poloniei s-a calificat la Campionatul European din 2020, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, selecţionata Macedoniei de Nord, în grupa G a preliminariilor. Tot în grupa G, Austria s-a impus în deplasare în faţa Sloveniei, scor 1-0. Golul a fost înscris de Posch, în minutul 21. De la gazde a fost eliminat Popovici, în minutul 89. În grupa C, Germania a învins în deplasare Estonia, scor 3-0, marcând toate golurile în inferioritate numerică. În minutul 15, de la germani a fost eliminat Emre Can. Golurile au fost înscrise în repriza a doua de Gundogan '51, Mets '57 (autogol) şi Werner '71. În grupa E, Croaţia a remizat la Cardiff cu naţionala Ţării Galilor, scor 1-1. Au înscris Vlasic '9 pentru croaţi şi Bale '45+3 pentru galezi. Dacă s-ar fi impus, Croaţia ar fi obţinut calificarea la turneul final. Până în prezent, s-au calificat la Campionatul European echipele Belgiei, Italiei, Rusiei şi Poloniei. Rezultatele înregistrate duminică în preliminariile Euro 2020: Grupa C: Belarus - Olanda 1-2 (Dragun 54 / Wijnaldum 32, 41) Estonia - Germania 0-3 Grupa E: Ungaria - Azerbaidjan 1-0 (Korhut) Ţara Galilor - Croaţia 1-1 Grupa G: Slovenia - Austria 0-1 Polonia - Macedonia 2-0 Grupa I Scoţia - San Marino 6-0 (J. McGinn 12, 27, 45+1, Shankland 65, Findlay 67, S. Armstrong 87) Kazahstan - Belgia 0-2 (Batshuayi 21, 53) Cipru - Rusia 0-5 (Cheryshev 9, 90+2, Ozdoev 23, Dzyuba 79, Golovin 89) loading...

