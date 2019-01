EUROVISION 2019 LIVE. Selecţia naţională, la Iaşi s-au ales primii finalişti VIDEO

EUROVISION 2019 LIVE VIDEO UPDATE. Primii finalişti calificaţi direct în finala de pe 17 februarie sunt următorii: Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea şi Bella Santiago. Al şaselea finalist e ales prin votul publicului.



EUROVISION 2019 LIVE VIDEO. 11 dintre semifinaliştii Eurovision România concurează pentru un loc în Finala Selecţiei Naţionale. Ordinea intrării în concurs: Destin – Trooper, The Call: Dynasty Of Love – Berniceya, Rock This Way – Ommieh & Anakrisez, Skyscraper - Teodora Dinu, Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza, Weight Of The World – Nicola, The Way It Goes – Steam, Underground – Vaida, We Are The Ones - Claudiu Mirea, Song Of My Heart - The Four și Army Of Love - Bella Santiago.

EUROVISION 2019 LIVE VIDEO. Juriul național va decide cel mult cinci câștigători ai semifinalei de la Iași. Publicul votează timp de 30 de minute şi alege una dintre piesele care merg mai departe în Finala Națională.