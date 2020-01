Eurovision 2020. Mihai Trăistariu se pregăteşte pentru a 11-a participare VIDEO

Mihai Trăistariu se pregătește pentru a 11-a participare la Eurovision. "Când e dragoste, e pe toată viața. Anul trecut m-am retras pentru că apăruseră niște nereguli în mintea mea, poate au fost, poate nu au fost. Eurovisionul rămâne o prioritate în cariera mea. Nu știu de ce. Nu trebuie condamnat lucrul acesta că mai sunt oameni care contestă ambiția asta a mea. Eu nu văd ceva rău în a-ți dori să câștigi Eurovisionul pentru România. O să încerc până în pânzele albe, indiferent de rezultat. Am câștigat o dată, dar am câștigat la a șasea încercare, nu din prima. Tornero a fost al șaselea an consecutiv când am încercat, așa că trebuie să păstrez tradiția și să merg probabil de 12 ori ca să câștig din nou. Acum e a 11-a oară. Important e să nu bați în retragere", a declarat Mihai Trăistariu, în direct la "Neatza cu Răzvan și Dani".

"După Eurovision, mi s-a deschis un drum internațional și călătoresc tot timpul. Cred că nu aș fi călătorit și cântat atât în afara țării dacă nu aveam acel Eurovision. De aceea mi-l doresc din nou și-mi mai doresc și locul 1 pentru români că românii își doresc și ei locul 1 în muzică. Poate mai avem în topuri cântăcioși români, dar un loc 1 așa fruntaș, cum e Simona Halep la tenis, ar fi binevenit și în muzică", a adăugat el.