Excursie încheiată tragic. Un vapor cu turişti s-a scufundat în Mediterana, lângă coastele Turciei VIDEO

Ambarcaţiunea cu 38 de persoane la bord s-a scufundat lângă peşterile din Alanya, o destinaţie turistică populară, la ora locală 11:10 (10:10, ora României), a anunţat Garda de coastă turcă.

Două ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă şi o echipă de scafandri au fost trimise la faţa locului.

Din cele 37 de persoane salvate, 32 sunt pasageri, turişti ruşi, care au putut să se urce pe stânci, iar cinci sunt membri ai echipajului. Persoana care a murit este dintre turişti.

Operaţiunea de căutare şi salvare s-a încheiat, a anunţat Garda de coastă, care nu a putut preciza cauza accidentului.

