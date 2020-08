Explozie cu maşină-capcană în faţa hotelului Lido din capitala Somaliei

În capitala Somaliei, o maşină capcană a explodat în faţa unui hotel, lăsând în urmă cel puţin cinci morţi, relatează Deutsche Welle.

Imediat după explozie, hotelul a fost luat cu asalt de bărbaţi înarmaţi. Un raport preliminar al exploziei din capitala Somaliei arată că ar fi fost luaţi şi ostatici.

Oamenii susţin că atacul poartă semnătura grupului de islamişti Al-Shabaab. „A explodat o maşină în faţa hotelului Elite, pe plaja Lido. Acum se trage încontinuu în interiorul clădirii”, a declarat un poliţist care se afla în apropiere.

Explozie în Somalia în timpul unei sărbători religioase. Mai mulţi oameni au fost UCIŞI

28 de persoane au fost rănite şi cel puţin cinci oameni au murit, printre care doi gardieni ai hotelului. Printre morţi se află şi un oficial al Ministerului de Informaţii. Se crede că mai mulţi oameni au fost luaţi ostatici.

Mai multe trupe de intervenţie au fost trimise la faţa locului pentru a pune capăt atacului armat ce se desfăşoară în interiorul clădirii. Martorii au declarat publicaţiilor de presă că explozia a fost crâncenă: „E haos acolo. Oamenii din clădirile apropiate fug mâncând pământul”.

Hotelul este deţinut de Abdullahi Mohamed Nur, un avocat şi om de afaceri din Somalia. Locul era frecventat de politicieni, jurnalişti şi activişti ai societăţii civile.

Nu se ştie, încă, cine este responsabil pentru explozie şi pentru atacul din interiorul hotelului.

Oamenii cred că este mâna manifestanţilor Al-Shabaab, având în vedere că patru dintre aceştia au fost omorâţi, săptămâna trecută, în închisoarea centrală din Mogadishu. Islamiştii radicali Al-Shabaab au reuşit să fure armele gardienilor din închisoare, iar în urma unei rafale de focuri de arme aceştia au fost ucişi.

#UPDATE :At least five people were killed Sunday when gunmen stormed an upscale beachfront hotel in #Somalia's capital #Mogadishu following a car bomb blast outside, in an attack reminiscent of others carried out by Al-Shabaab militants, a government security official told @AFP pic.twitter.com/9us2rrBNBu