Articol publicat in: Societate

EXPLOZIE urmată de incendiu în Bucureşti

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Au fost momente de panică în Capitală. O mașină a ars complet în zona Pantelimon din Bucuresti. Alte două mașini au fost afectate de flăcări. Mașina care a luat foc era parcată, trecătorii au auzit o explozie și au văzut că ies flăcări de la motor. Au alertat pompierii pentru că exista riscul ca focul să se extindă și la alte mașini parcate în apropiere. Intervenția a fost dificilă, s-a degajat mult fum în zonă. Cel mai probabil, mașina s-a aprins din cauza unui scurtcircuit. Dauna a fost totală, dar din fericire nu a fost nimeni rănit. loading...

