Facebook a lansat o nouă aplicaţie de mesagerie pentru cupluri

Aplicația este disponibilă în prezent doar în magazinul App Store al Apple din Statele Unite şi Canada, potrivit datelor oferite de site-ul Sensor Tower.

The Information, care scris prima oară despre noua aplicaţie, a arătat că produsul a fost creat de o echipă mică din cadrul Facebook, numită New Product Experimentation (NPE), care are rolul să creeze de la zero noi produse de media socială.

NPE descrie aplicaţia drept ”un spaţiu privat unde tu şi persoana importantă pentru tine puteţi fi voi înşivă”.