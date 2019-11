Facturile vor exploda de la 1 ianuarie 2020. Anunţ alarmant de la ANRE

ANRE are nevoie de o noulă lege sau Ordonanță de Urgență din partea Guvernului pentru a aproba noul calendar de dereglementare în trepte a pieței de energie, de la 1 ianuarie. Legislația secundară nu e suficientă, iar oficialii reglementatorului atrag atenția Guvernului că trebuie să se grăbească, pentru că, în caz contrar, piața se va liberaliza automat la 1 ianuarie, ceea ce va fi "un dezastru”.

VEŞTI PROASTE. Se scumpeşte curentul. Facturile vor creşte cu aproximativ 5%

“Grija mea este că nu am o confirmare oficială de la Comisie că pot să fac acest plan de dereglementare. Nu am primit această confirmare în scris, nu am acest plan aprobat printr-o lege, prin modicarea OUG 114, sau a legii 123, și mai avem mai puțin de 40 de zile din acest an până când expiră prețurile pe care le-am dat pentru acest an pentru furnizorii de ultimă instanță. Și timpul este din ce în ce mai scurt și sunt șanse din ce în ce mai mici să avem o modificare a legii”, a declarat vicepreședintele ANRE Zoltan Nagy-Bege.

ANRE a pus în dezbatere publică recent două proiecte de Ordine care modificau ordinele date la începutul acestui an, când s-a re-reglementat piața energiei electrice pentru consumatorii casnici, dar, chiar și după ce acestea vor fi adoptate, nu va fi suficient pentru ca piața să se poată dereglementa în trepte, și nu brusc.



