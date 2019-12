Familia Luizei a mers la mănăstire. Imagini emoţionante cu bunicul şi mama, rugându-se la icoana făcătoare de minuni VIDEO

Mama, bunicul și rudele Luizei au participat la slujba de Sfântul Nicolae și s-au rugat la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula. Ei speră că Dumnezeu va face o minune și în cazul lor, și fata se va întoarce acasă.

"Noi știm că Luiza trăiește și am venit să ne rugăm pentru ea. Știm că ni se ascunde adevărul, dar vom merge înainte. Sperăm că bunul Dumnezeu să ne ajute și într-o zi ne vom întâlni, cât mai curând", a declarat Monica Melencu, mama Luizei, pentru România TV. "Am venit să ne rugăm pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea Luizei acolo unde este. Am ieșit mai întăriți spiritual, cu mai multă încredere în Dumnezeu. Luiza trăiește, dați-ne fata înapoi", a spus şi bunicul fetei. După pelerinaj, familia Luizei a plecat la Cluj-Napoca, acolo unde mai mulți interpreți de muzică populară vor susține diseară un spectacol dedicat Luizei Melencu, cu rugăciuni și colinde.

Pe de altă parte, familia Luizei va ajunge săptămâna viitoare din nou în fata anchetatorilor. De aceasta data nu va fi audiată la Bucureşti, ci la Caracal.

