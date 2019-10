Articol publicat in: Societate

Familia Regală a României, mesaj de condoleanţe după moartea Tamarei Buciuceanu

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Tamara Buciuceanu Botez este una dintre figurile emblematice ale teatrului şi filmului românesc din ultimii 70 de ani, care lasă o urmă de neşters în cultura română, după o strălucită şi lungă carieră artistică, transmite Familia Regală a României. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei şi ASR Principele Radu au aflat cu multă tristeţe vestea trecerii la Domnul a marii actriţe Tamara Buciuceanu, una dintre figurile emblematice ale teatrului şi filmului românesc din ultimii 70 de ani. Tamara Buciuceanu a primit de la Regele Mihai I rangul de Ofiţer al Ordinului Coroana României. La Castelul Peleş, cu cinci ani în urmă, Tamara Buciuceanu a fost invitată de Majestatea Sa Custodele Coroanei, la ceremonia de învestitură în Holul de Onoare şi la dineul oficial din Sufrageria de Stat. Născută în Basarabia, acum 90 de ani, Tamara Buciuceanu lasă o urmă de neşters în cultura română, după o strălucită şi lungă carieră artistică. Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu transmit condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, menţionează sursa citată, potrivit Agerpres. Actriţa Tamara Buciuceanu a murit marţi, la vârsta de 90 de ani. Averea Tamarei Buciuceanu, moştenită de un cunoscut actor din "Liceenii". Care este relaţia de rudenie dintre cei doi loading...

