Fanii Game of Thrones sunt în al nouălea cer! În 2022 revin personajele preferate

Casey Bloys, directorul de programe al HBO, a participat la un eveniment dedicat prezentării proiectelor viitoare şi în desfăşurare, în cadrul căruia a făcut şi un anunţ aşteptat de toţi fanii Game of Thrones.

După spusele acestuia, serialul desprins din GoT, despre care se vorbea de mult timp, se va numi House of the Dragon şi va avea premiera în 2022. Este vorba despre un spin-off axat pe Casa Targaryen, iar evenimentele prezentate s-ar petrece cu 300 de ani înaintea evenimentelor din serialul original. Acesta ar fi primul dintre cele 4 seriale spin-off ale GoT pregătite de HBO, a declarat directorul.

House of the Dragon a primit deja undă verde pentru începerea producţiei şi, după spusele lui Casey Bloys, echipa deja s-a reunit, în frunte cu George R. R. Martin, autorul cărţilor care au stat la baza GoT, şi Ryan J. Condal, autor al serialului Colony şi al blockbusterelor de acţiune Rampage şi Hercules, ambele cu Dwayne "The Rock" Johnson în rolul principal.