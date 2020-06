Fanii SpongeBob sunt ŞOCAŢI! Nickelodeon a confirmat sexualitatea celebrului personaj

Canalul de televiziune Nickelodeon a şocat fanii desenelor animate. Într-o postare publicată pe Twitter, care susţine comunitatea LGBTQ+, aceştia au dezvăluit sexualitatea unuia dintre cele mai îndrăgite personaje de animaţie.

"Sărbătorind #Pride cu comunitatea LGBTQ+ și aliații lor în această lună și în fiecare lună", a scris Nickelodeon pe Twitter.

De asemenea, pe lângă SpongeBob, s-au regăsit şi alte personaje, precum Schwoz Schwartz de la "Henry Danger" și Korra de la Avatar, spin-off Legend of Korra, prezentate cu o nuanță de curcubeu.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ⁣ (: by @ramzymasri ) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

Korra este bisexuală în timp ce actorul Michael Cohen, care îl interpretează pe Schwoz Schwartz, este transgender. Sexualitatea lui SpongeBob a fost de mult timp subiectul teoriilor fanilor, articole de la începutul anilor 2000 întrebau dacă personajul iubit este homosexual. Pentru mulți, acest lucru confirmă teoria de lungă durată a faptului că este membru al comunității LGBTQ+. Fanii au răspuns rapid la tweet, mulți lăudând canalul Nickelodeon pentru anunț.

În 2002, o serie de publicații, inclusiv The Wall Street Journal și Entertainment Weekly, au difuzat articole care se întrebau dacă personajul era homosexual.

SpongeBob has been a gay icon for years! I literally had conversations about this with members of the LGBTQ+ community nearly 20 years ago! https://t.co/kZZkZGmzPc