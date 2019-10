Articol publicat in: Justitie

Faptele lui Dragnea, agravate de funcţia de preşedinte CJ Teleorman. De ce a fost condamnat cu executare - Motivare ÎCCJ

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat motivarea condamnării lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Judecătorii au considerat că funcția de președinte de Consiliu Județean a constituit factor agravant pentru Dragnea. De asemenea, ei au ținut cont și de condmnarea anterioară în dosarul Referendumul. "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, în majoritate, în procesul de reanaliză efectivă a criteriilor de individualizare judiciară prevăzute în art. 72 din Codul penal 1969, consideră cuantumul pedepsei de 3 ani şi 6 luni ca fiind suficient şi proporţional, în raport cu circumstanţele reale şi personale ale inculpatului, asigurând realizarea scopurilor pedepsei, de coerciţie, prevenţie şi cel educativ, dându-i posibilitatea unei schimbări de atitudine şi raportare la valorile sociale afectate prin fapta comisă, respectiv încrederea în instituţiile publice şi relaţiile de serviciu, în conştientizarea consecinţelor unei infracţiuni de serviciu, din perspectiva funcţiei deţinute, neimpunându-se majorarea acestuia", se precizează în motivarea instanței. Instanţa a constatat de asemenea că "privarea de libertate constituie singura modalitate legală de executare a pedepsei care este aptă să conducă la îndeplinirea concretă a funcţiilor sancţiunii aplicate". Judecătorii au optat pentru o pedeapsă orientată spre minim (legea pedepsește fapta de instigare la abuz in serviciu cu închisoare de la 3 la 15 ani) pentru că a trecut mult timp de la comiterea faptei, iar prejudiciul nu a fost mare. De asemenea, judecătorii au ținut cont și de condamnarea anterioară a lui Dragnea, 2 ani cu suspendare în dosarul Referendumul. "Cuantumul pedepsei stabilita de prima instanta inculpatului Dragnea Liviu a fost orientat spre minimul legal, pe de-o parte, in raport cu gradul de pericol social concret al faptei comise, circumstantele factuale retinute, modalitatea de comitere fiind, prin indemn, direct, personal, care a dat continut formei de participatie a instigarii, agravata de calitatea functiei detinuta de acesta, respectiv presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, afectandu-se increderea functionarilor publici in raporturile de serviciu, precum si cele interinstitutionale. Pe de alta parte, de la data comiterii infractiunii, anul 2008, si pana la data judecarii cauzei cu caracter definitiv, a trecut un interval de timp de 11 ani, reactia sociala atenuandu-se odata cu trecerea timpului, potrivit si criteriilor statuate de instanta de contencios european, cauza Letellier contra Frantei, cuantumul relativ redus al despagubirilor civile, precum si circumstantele personale ale inculpatului, cunoscut cu o condamnare anterioara (condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare conditionata)", au explicat judecătorii. Pe 27 mai, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, definitiv, pe Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. loading...

