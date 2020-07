Fără autobuze electrice în Bucureşti! Primăria Capitalei a anulat şi a doua licitaţie

La prima licitație anulată, ofertanții respinși fuseseră tot din Turcia și China, conform G4Media.

Asociația Metrou Ușor a criticat Primăria Capitalei pentru modul în care au fost elaboratele caietele de sarcini ale celor două licitaţii şi susţine că preţul impus de municipalitate a avut drept consecinţă îndepărtarea producătorilor consacraţi de autobuze electrice.

"În vreme ce Cluj, Turda sau Brașov au deja autobuze electrice în circulație, la București asistăm la a doua anulare a licitației. Este cea mai elocventă dovadă că, asa cum am mai atras atenția, caietele de sarcini nu reflectă standardele pieței, cu cerințe mult sub nivelul de calitate al producătorilor consacrați. De exemplu, prețul per autobuz a descalificat toți producătorii europeni de renume", se arată într-un comunicat de presă emis de Asociația Metrou Ușor.

Ofertele descalificate miercuri au fost depuse de:

Asocierea turcă TEMSA ULASIM și ANADOLU AUTOMOBIL ROM

Compania turcă BOZANKAYA OTOMOTIV

Asocierea dintre un producător român de tractoare (COSTA UTILAJE) și compania chineză Zhengzhou Yutong Bus

Potrivit sursei citate, principalele criterii de evaluare a ofertelor au fost prețul, capacitatea de transport și consumul de energie electrică.

Aceasta este a doua mare licitaţie pe care o ratează Primăria Municipiului Bucureşti pentru achiziţionarea de mijloace de transport în comun, după cea pentru tramvaie care a fost suspendată ca urmare a deciziei CNSC prin care a cerut reevaluarea ofertei unui competitor turc.

De altfel, companiile turcești au câștigat până acum licitațiile pentru 400 de autobuze Diesel și pentru 100 de troleibuze.