FCSB - DINAMO (ora 20:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO în semifinalele din CUPA ROMÂNIEI

FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. Horaţiu Feşnic va conduce la centru meciul FCSB - DINAMO, ajutat de asistenţii Marius Nicoară şi Gero Szabo. Rezervă va fi Andrei Antonie, iar observatori Irina Mîrţ şi Felix Grigore. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, miercuri, de la ora 20:00, FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. FCSB si Dinamo se intalnesc in returul semifinalei din Cupa Romaniei. In tur, ros-albastrii s-au impus in deplasare, scor 3-0, goluri Ad. Popa, Olaru si Cr. Dumitru. FCSB DINAMO, meci contând pentru manşa a doua a semifinalelor din CUPA ROMÂNIEI, se joacă, miercuri, de la ora 20:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.

FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. FCSB aleargă după a 24-a cupă din istoria sa, pe prima câștigând-o în 1949, iar pe ultima în 2015. DINAMO e pe locul 2 la astfel de trofee, 13, tot atâtea câte are și Rapid, dar n-a mai pus mâna pe unul din 2012. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, miercuri, de la ora 20:00, FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. Echipele probabile la meciul FCSB - DINAMO

FCSB: Vlad - Val. Crețu, Miron, Perianu, Panțîru - Olaru, Ov. Popescu, Moruţan - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman. Antrenor: Vintilă.

DINAMO: Straton - Sorescu, Puljic, R. Grigore, Sin - Val. Lazăr, Răuță, Mrzljak, Fabbrini - D. Popa, R. Moldoveanu. Antrenor: Mihalcea.

FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO CUPA ROMANIEI. FCSB DINAMO, meci contând pentru manşa a doua a semifinalelor din CUPA ROMÂNIEI, se joacă, miercuri, de la ora 20:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS. FCSB - DINAMO este programat pe Arena Naţională din Capitală. În tur a fost Dinamo - FCSB 0-3. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, miercuri, de la ora 20:00, FCSB DINAMO LIVE STREAM ONLINE VIDEO.