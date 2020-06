FCSB - GAZ METAN MEDIAŞ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Situaţie de criză, Becali a apelat la juniori

FCSB - GAZ METAN MEDIAŞ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. FCSB va juca în această seară cu Gaz Metan. Bogdan Vintilă are mari bătăi de cap înaintea meciului care se va disputa de la ora 20:00 și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1. Tehnicianul roș-albaștrilor se lovește de o criză de efectiv fără precedent la echipa lui Gigi Becali.

Practic, Vintilă nu poate încropi un prim 11, fără să apeleze la jucătorii de la Academia FCSB. Dacă Bogdan Planic nu va fi convins să evolueze, acesta cerând rezilierea contractului pentru că nu a fost plătit, antrenorul vicecampioanei va fi nevoit să bage fundaș central un junior de la Academie. Din informațiile Digi Sport, pe postul de fundaș stânga va evolua tânărul mijlocaș Perianu. Vlad va fi în poartă. Pe partea dreaptă a apărării va juca Crețu, iar unul dintre fundașii centrali va fi Miron. Fundașii de la Academia FCSB la care poate apela Vintilă, conform site-ului oficial al clubului, sunt: Mihai Tudose, Dragoș Prasacu, Alexandru Baicu, Alexandru Arnold, Marian Botezatu, Eduard Dobrai și Vlad Moglan.

Cel mai probabil, pentru a face cuplu în apărare cu Miron, va fi ales Botezatu, care a mai evoluat pentru echipa mare și în dezastrul cu Voluntari, scor 1-3, din toamna anului trecut.

Improvizații și în atac

Hai să vezi "Jexi - Într-o relație cu telefonul meu"! Filmul e disponibil în Digi Online, secțiunea PLAY până pe 26 iunie

Problemele lui Vintilă nu sunt doar în apărare, chiar dacă FCSB arată foarte bine, pe hârtie, de la mijloc în sus.

Astfel, cel mai probabil, la închidere va juca Ovidiu Popescu, iar acesta va fi ajutat de Moruțan și Olaru, din postura de interi.

Vintilă va fi nevoit să improvizeze și în atac, acolo unde lipsește Florinel Coman. Tehnicianul FCSB a apelat la Adi Popa, dar, cel mai probabil, acesta va începe meciul de pe banca de rezerve.

În atacul roș-albaștrilor vor fi, cel mai probabil, Dennis Man, Adrian Petre și Florin Tănase.

Cum ar putea arăta FCSB cu Gaz Metan

Vlad - Crețu, Miron, Botezatu, Perianu - Moruțan, Popescu, Olaru - Man, Petre, Tănase

Inclusiv Gaz Metan are probleme de lot. Oaspeţii nu se vor putea baza pe doi atacanţi. Dumitru Cardoso a fost suspendat, după atacul violent cu talpa din partida cu Astra, în timp ce Ioan Hora a refuzat să se supună indicaţiilor staff-ului.

Conform Gazetei Sporturilor, fostul atacant al FCSB nu va juca pe Arena Naţională, întrucât a refuzat să semneze declaraţia pe proprie răspundere referitoare la protocolul medical existent în această perioadă de pandemie.

FCSB - GAZ METAN MEDIAŞ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, sâmbătă, că formaţia sa trebuie să îşi respecte blazonul şi să câştige meciul cu Gaz Metan Mediaş, din Liga I.

“Cu CFR am făcut un joc foarte bun. Jocul nostru ne-a dat încredere pentru partidele următoare. Este adevărat că am pierdut şi câţiva jucători din cauza accidentărilor. Este o situaţie neplăcută peste care vreau să trecem, am jucători buni la dispoziţie, chiar dacă nu au o experienţă aşa de mare în Liga I. Suntem pregătiţi pentru un joc foarte bun cu Gaz Metan, în care vrem să câştigăm. Suntem FCSB, avem pretenţii de a juca la victorie şi de a câştiga, indifferent de modul cum ne vom prezenta ca lot. Suntem FCSB şi trebuie să ne respectăm blazonul. Gazul are un lot cu jucători experimentaţi. Cu siguranţă că vor veni să speculeze momentul acesta delicat prin care trecem în opinia lor, dar eu consider că avem prima şansă. Este un meci dificil, dar sunt încrezător în jucătorii mei”, a spus Vintilă.

El a precizat că FCSB are în continare ca obiective câştigarea campionatului şi Cupei României: “Se fac toate eforturile pentru ca jucători să fie recuperaţi repede. La meciul cu Dinamo de joi voi mai avea în plus doi, dacă nu trei jucători. Obiectivele noastre rămân lupta la tiglu şi cştigarea Cupei României. Din punctul meu de vedere amândouă sunt realizabile atât timp cât matematic avem şanse. Faptul că nu au jucat până acum nu ştiu dacă le aduce un puls celor de la Dinamo, dar la un asemenea joc nu contează starea fizică, contează psihicul. Se poate compensa prin atitudine. Consider că este un joc în care noi plecăm cu prima şansă, dar nu se ştie niciodată”.

Andrei Chivulete va arbitra meciul FCSB – Gaz Metan Mediaş

Arbitrul Andrei Chivulete va conduce la centru partida FCSB – Gaz Metan Mediaş, programată duminică, la ora 20.00, în etapa a patra a play-off-ului Ligii I.

Chivulete va fi ajutat de asistenţii Valentin Avram şi Andrei Constantinescu. Rezervă va fi Lucian Rusandu, iar observator de arbitri Vasile Bratu.

Duminică vor avea loc şi două partide din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, la care au fost delegate următoarele brigăzi:

FC Voluntari – Poli Iaşi, ora 14.30

Arbitri: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene – Iulian Dima

Observator: Liviu Ciubotariu

Dinamo – Sepsi, ora 17.00

Arbitri: Sebastian Colţescu – Alexandru Cerei, Alexandru Vodă – Robert Avram

Observator: Eduard Dumitrescu