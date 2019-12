FCSB (STEAUA) - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK TV. Meciul FCSB – CRAIOVA e ultimul derby din 2019. Meciul de pe Arena Națională se joacă duminică, de la ora 20:00, în direct la Telekom Sport, Digi Sport, Look Plus și în format live text pe RomaniaTV.net.

Arena Naţională este gazdă pentru ultimul derby al anului în Liga 1. FCSB şi U Craiova se întâlnesc într-un meci în care miza este locul trei în clasament. Înainte de meci, oltenii lui Piţurcă ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 37 de puncte, în timp ce echipa lui Bogdan Vintilă e pe locul patru, cu 36 de puncte. Dacă bate, FCSB urcă peste olteni şi termină anul pe podium. Oltenii au plecat spre Bucureşti cu trenul, aşa cum au obişnuit în ultimii ani.

FCSB: 34. Bălgrădean - 2. V. Crețu, 16. Planici, 17. I. Cristea, 3. Panțâru - 23. Ov. Popescu, 6. Nedelcu, 11. Moruțan - 98. Man, 10. Fl. Tănase, 7. Fl. Coman

REZERVE: 99. A. Vlad, 4. Cr. Manea, 5. Pintilii, 8. L. Filip, 9. Gnohere, 18. Soiledis, 20. Vână

ABSENȚI: Momcilovici (accidentat)

ANTRENOR: Bogdan Vintilă

CRAIOVA: 1. L. Popescu - 18. Șt. Vlădoiu, 33. Bălașa, 2. T. Ferreira, 11. Bancu - 21. Ivanov, 15. Cosici, 10. Cicâldău - 22. Bărbuț, 9. A. Ivan, 28. Mihăilă

REZERVE: 25. Marinescu, 5. B. Vătăjelu, 7. M. Roman II, 8. Mateiu, 26. Acka, 30. Mățel, 38. L. Nițu

ABSENȚI: Martici, V. Constantin, Koljici (accidentați), Fortes (suspendat)

ANTRENOR: Victor Pițurcă

Stadion: „Arena Națională"

Arbitru: Marcel Bîrsan / Asistenți: Mircea Orbuleț și Valentin Avram (toți din București)

În ultimele cinci partide, Craiova are trei victorii şi două înfrângeri, în timp ce FCSB stă mai bine. Are patru succese strânse în ultimele cinci meciuri. FCSB a câştigat ultimele patru confruntări directe cu oltenii. Ultima dată, trupa din Bănie s-a impus cu 2-1 în faţa FCSB-ului, în octombrie 2018, chiar pe "Ion Oblemenco".



"Sunt bucuros că a venit acest joc, pentru că este unul de 3 puncte, îl aşteptam cu nerăbdare pentru că vrem să ne continuăm drumul spre locul 1 cu o victorie, vrem să încheiem anul cu un rezultat pozitiv pentru că ultima impresie contează. O echipă puternică, cu jucători valoroşi, cu un antrenor foarte valoros şi tocmai de aceea ne dorim această victorie pentru că ne dă şi măsura valorii noastre", a spus Bogdan Vintilă la conferinţa de presă dinainte de FCSB - U Craiova.

FCSB (STEAUA) - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK TV. Avantaj FCSB

FCSB traversează o perioadă excelentă, cu 25 de puncte acumulate în ultimele 10 etape, perioadă în care e depășită doar de surprinzătoarea Astra. Cu victorii în derby-ul cu Craiova și în restanța cu Voluntari, coroborat cu depunctarea Astrei, FCSB ar ajunge pe locul secund, la doar două puncte de liderul CFR Cluj.

Oltenii au un palmares slab în jocurile disputate pe teren străin. Nu au câștigat niciunul dintre ultimele 5, reușind să marcheze o singură dată, în egalul 1-1 cu Chindia. Totuși, un triumf în ultimul meci de Liga 1 din 2019 i-ar duce pe craioveni la 40 de puncte, cu doar 4 mai puține decât liderul.

FCSB domină în meciurile directe jucate pe teren propriu în fața celor de la CS Universitatea. De la promovarea oltenilor, bucureștenii s-au impus de 7 ori și au încheiat o dată la egalitate. Meciul tur din acest sezon, disputat pe arena „Ion Oblemenco", a fost tranșat de FCSB prin golul marcat de Tsoumou în minutul 88.

FCSB (STEAUA) - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK TV. CU GÂNDUL LA TITLU



„Ne aşteaptă un meci foarte dificil cu Craiova, dar va fi frumos pentru că suporterii lor vor face deplasarea în număr foarte mare. De asemenea, vor veni şi fanii noştri în număr mare, va fi spectacol total. Suntem sută la sută cu gândul la acest derby cu Craiova. Sper să nu facem pași greșiți în lupta pentru titlu"

Dragoș Nedelcu, mijlocaș FCSB

„Va fi un meci între două echipe bune ale campionatului, vom merge acolo să dăm totul şi să luăm cele trei puncte. Se putea mai bine în acest an, dar sunt sigur că anul viitor o să facem mai mult", susţine Alexandru Cicâldău, mijlocaș CSU Craiova

FCSB (STEAUA) - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM LOOK TV. Vintilă vs. Pițurcă

Bogdan Argeş Vintilă a debutat ca principal în Liga 1 pe 16 septembrie 2013, în Viitorul – FC Botoşani 0-0. Pe lângă gruparea constănţeană, acesta a mai antrenat-o pe FC Voluntari în șase meciuri din sezonul 2015/2016. A strâns 55 de jocuri în principala competiţie internă, 22 victorii, 15 remize şi 18 înfrângeri.

Partida Universitatea Craiova – FCSB 0-1 a consemnat revenirea lui Victor Piţurcă pe banca tehnică a unei formaţii din CASA Liga 1 după aproape noua ani (3 decembrie 2010, CFR Cluj – FC U Craiova 2-1). A strâns 204 meciuri în campionat, 116 încheiate cu victorii, 44 la egalitate şi 44 cu înfrângeri. Cea mai importantă performanţă în principala competiţie internă o reprezintă titlul câştigat cu roş-albaştrii bucureşteni în sezonul 2000/2001.

– Doi jucători au câştigat titlul de golgheter al României sub conducerea tehnică a lui Victor Piţurcă: Gheorghe Craioveanu (1994/1995, Universitatea Craiova – 27 goluri) şi Claudiu Răducanu (2002/2003, FCSB – 21 goluri).

– A bifat 56 de meciuri oficiale pe banca României, contribuind la ultimele trei calificări ale primei reprezentative la Campionatul European.

Bogdan Vintilă vs Victor Piţurcă: un joc – un victorie Vintilă.

Victor Piţurcă vs FCSB: 3 jocuri – o remiză – două înfrângeri (statistică LPF)

Becali: Când mă gândesc la Vintilă nu mă mai interesează niciun antrenor din lume, nici Mourinho. E primul antrenor pe care nu îl dau niciodată afară

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, într-un interviu pentru Look Plus, că nu îl va da niciodată afară pe tehnicianul Bogdan Vintilă, indiferent de parcursul echipei.

“Dacă îl am pe Vintilă - şi nu o spun de curtoazie, când mă gândesc la Vintilă nu mă mai interesează niciun antrenor din lume. Nici Mourinho. Atât de mult mă încântă. Vintilă e primul antrenor care nu va pleca de a Steaua. El, antrenor, el Vintilă, e primul antrenor pe care nu îl dau niciodată afară pe orice loc am fi. Îl iubesc prea mult. De ce? Are atâta de multă ascultare, în sens duhovnicesc, şi atât înţelept este şi atât de bine mă înţeleg cu el că nici nu cred ca el să vină pe locul trei sau patru sau să nu ia campionatul. Aşa cred, că FCSB ia campionatul. Este singurul antrenor pe care niciodată nu îl dau afară. Toată viaţa lucrez cu el. 25 de ani. Şi nu mă interesează ce rezultate… Şi dacă e echipa pe ultimul, nu mă interesează. Omul Vintilă pentru mine contează. Până la adânci bătrâneţi lucrez cu el. Eu când o să mor la înmormântarea mea să vină el, antrenor”, a spus Becali.

El a mai declarat că în fotbal cel mai mult îl deranjează atunci când greşesc arbitrii. “Sută la sută de acord cu VAR-ul. Kovacs, mare arbitru, dar ţin minte la meciul cu Astra nu a dat 11 metri şi l-a tăvălit pe Tănase. Tot cu Astra, trei goluri valabile anulate”.

Becali l-a lăudat pe Florinel Coman, spunând că nu numai că nu pierde mingea, dar “a început să facă nişte lucruri de senzaţie, în genul lui Neymar, păstrând proporţiile”. El crede însă că pe Moruţan va lua cei mai mulţi bani.

Întrebat de jucătorii pe care i-ar dori la FCSB şi nu poate să-i ia, Becali i-a menţionat pe Omrani, Mihăilă şi Ianis Hagi.

În iarnă, FCSB trebuie neapărat să achiziţioneze un atacant şi cel puţin un fundaş central, a mai spus el.

“Cea mai mare greşeală pe care am făcut-o, când m-am certat cu Gică Hagi. Şi a doua, când l-am dat pe naşul meu Hagi la TAS. Cea mai bună decizie, când l-am adus pe Reghecampf şi a plecat Mirel”, a declarat Becali.

El a mai afirmat că FCSB valorează în acest moment “cel puţin 50 de milioane”.

Dintre antrenorii care au pregătit echipa bucureşteană, Becali spune că a rămas prieten cu toţi, cu excepţia lui Gâlcă, Piţurcă şi Bogdan Andone.

Gigi Becali a vorbit şi despre tehnicianul Ionuţ Popa, care are probleme mari de sănătate şi un tratament costisitor: “Se să fac, să mă dus eu să plătesc? Să trimită factura. Adu factura şi plătesc. Nu m-a sunat nimeni. Am zis că da, da. Am spus şi la mine la clinică poate să vină şi îi facem gratuit toate. Sau are de plătit… Adu factura!”.

