FED CUP CEHIA-ROMANIA. Karolina Pliskova: Ştiam că n-am să pierd toată viaţa în faţa Simonei Halep

FED CUP CEHIA-ROMANIA. "Nu vrem să pierdem în primul tur pe teren propriu, însă nu suntem favorite. Echipele sunt apropiate. Româncele au o super jucătoare, pe Simona, şi o echipă de dublu bună formată din Begu si Niculescu.

Abia anul trecut am învins-o prima dată pe Simona în circuitul WTA, la Madrid, dar tot timpul, chiar şi când pierdeam, am forţat-o la maxim. Ştiam că n-o să pierd toată viaţa în faţa ei. Simona este una dintre puţinelşe fete din circuit cu care îmi face plăcere să stau. Pentru cât de bună jucătoare este şi câte turnee a câştigat, e de admirat că încă este cu picioarele pe pământ. Chiar ne simţim bine împreună", a spus Karolina Pliskova.

Cehia şi România se vor întâlni în Fed Cup sâmbătă, 8 februarie, şi duminică, 9 februarie. Conform regulamentului competiţiei, cele mai bune jucătoare din fiecare ţară, Simona Halep şi Karolina Pliskova, se vor întâlni în ziua a doua de concurs.