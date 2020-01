Ion Ţiriac, decizie radicală legată de echipa de FED CUP. Jucătoarele ar putea refuza să mai evolueze pentru România

Ion Tiriac nu mai vrea sa le plateasca jucatoarelor bonusul de participare, ci doar cel pentru performanta, motiv pentru care le-a transmis subordonatilor sai sa le comunice acest lucru sportivelor, scrie ziare.com.

Situatia ar putea degenera daca Ion Tiriac nu renunta la acest demers, mai ales dupa scandalul de anul trecut. Federatia Romana de Tenis a intarziat sa faca anumite plati, pe fondul lipsei de finantare din partea Ministerului Tineretului si Sportului, iar Ana Bogdan si Monica Niculescu si-au exprimat public nemultumirea.

"Daca nu le dam bonusul de participare nu o sa mai vina nimeni la lot", i-ar fi transmis angajatii federatiei lui Ion Tiriac, dar miliardarul vrea sa mearga mai departe cu planul sau si sa le ofere jucatoarelor doar bonusuri de performanta.

Romania va juca urmatoarea partida in Fed Cup pe 7 si 8 februarie, contra Rusiei, la Cluj-Napoca.

Simona Halep, singura jucatoare care nu incasa banii de la Federatia Romana de Tenis, preferand sa ii doneze, nu va participa la meciul cu Rusia.

"Am analizat programul cu echipa mea și cu apropiații mei. Va fi greu să particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal și voi face totul pentru asta. Ca să fiu aptă 100%, am ales să nu merg la Cluj. Le urez multă baftă fetelor. Asta nu înseamnă că mă retrag din Fed Cup. Voi juca în continuare cu mare drag și cu mândrie. Nu știu dacă o să ajung să le susțin la Cluj. Nu pot spune acum, depinde de program", a declarat Simona Halep.

Fed Cup Finals se va juca între 14 și 19 aprilie 2020 la Budapesta, unde vor participa cele opt câștigătoare din baraj plus cele două finaliste din 2019, Franța și Australia, echipa țării gazdă, Ungaria, și wild card-ul Cehia. Vor fi patru grupe a câte trei echipe. Fiecare câștigătoare de grupă va avansa în semifinale, apoi învingătoarele din penultimul act în finală. Într-o întâlnire se vor juca trei partide, două de simplu și una de dublu.