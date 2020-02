Federaţia Română de Rugby plachează coronavirusul. Măşti de protecţie pentru sportivii din lotul naţional

Incepand de vineri, 28 februarie, odata cu intrarea in cantonament a lotului national de seniori, care va pregati meciul cu Rusia de pe 7 februarie din Rugby Europe Championship, jucatorii vor primi masti de protectie si dezinfectat pentru maini. De asemenea, ei vor fi informati despre masurile elementare care trebuie luate pentru a evita infectarea cu coronavirus.

„Mai ales in cazul infectiilor virale, e mult mai important sa previi decat sa tratezi. Nu trebuie sa supraevaluam pericolul care exista, dar categoric spalatul corect si repetat pe maini si celelalte reguli de igiena cunoscute, trebuie sa le aplicam cu si mai multa seriozitate decat o facem in mod normal. De asemenea, in masura posibilitatilor trebuie sa evitam spatiile inchise extrem de aglomerate de tipul mall, supermarket si sa mergem la medic daca apare febra peste 38,5 grade, tuse, dureri de cap si stare generala alterata. Este normal sa luam aceste masuri de profilaxie pentru loturile noastre nationale de rugby in conditiile in care, in luna martie, vor exista deplasari externe la toate loturile: U18, U20 si seniori”, a declarat Alin Popescu, manager medical FRR.