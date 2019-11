Femeia care i-a cumpărat otrava Mădălinei Manole a ajuns mare şef la Fisc

În 2010, numele Bertei Slav a fost vehiculat prima data, cand s-a aflat ca ea a fost cea care a cumparat Furadan şi i-a dat substanţa Madalinei Manole. In plus, cele doua erau foarte bune prietene. Berta Slav a ajuns in fata anchetatorilor. Afectata de situatie, aceasta a marturisit ca nu s-a gandit nicio clipa ca s-ar putea intampla asa o nenorocire, iar Madalina nu i-a spus si motivul pentru care are nevoie.

Procurorii au stabilit faptul ca femeia spune adevarul si ca Berta Slav chiar nu stia ce va urma. Dupa moartea Madalinei viata Bertei Slav a mers mai departe. A evoluat in cariera de la inspector asistent la Directia Generală a Finanţelor Publice Ilfov - Trezoreria Ilfov, functie pe care o ocupa inca din 2009, pana la consilier superior, cu un venit anual de 60.000lei.