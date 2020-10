Femeie din Arad, moartă după ce operatorul 112 nu a trimis o ambulanţă: Pentru aşa ceva nu trimit maşină!

Tragedia a început când soţul disperat al victimei, care şi handicap, şi-a chemat acasă fiica pentru că mama ei se simţea foarte rău. Victima, care era surdo-mută, acuza dureri în piept.

“Am sunat la 112, m-au transferat la salvare și am zis că mama nu se simte bine. I-am spus că are dureri în piept. Apoi m-a întrebat de când e în starea asta. Ea de sâmbătă spre duminică s-a simțit rău. Nu avea antecedente de probleme cardiace. De la 112 mi-a spus ce să-i dau, mi-a dat tratament, l-am și notat. I-am repetat medicului de la 112 că are dureri foarte mari. Am întrebat-o dacă poate fi de la inimă, dacă-i ceva grav. Am întrebat dacă nu poate cineva să vină să o vadă. A spus că nu, că pentru așa ceva ei nu vin.”, a declarat fiica femeii.

Ajunsă prin propriile puteri la medici, femeia a fost anunţată de medici că într-adevăr aceasta suferise un infarct, însă totul era prea târziu. Femeia acuza dureri puternice în piept.

"Doamna doctor de la 112 nici nu a pus sub semnul întrebării că a făcut un infarct. Au sunat la 112 și au spus că e urgență. A venit ambulanța, apoi am tot stat în parcare vreo 20 de minute. Mama era în ambulanță. I-au făcut EKG până la urmă a ieșit doctorița din ambulanță să ne spună că aparatele arată că a făcut infarct, dar a spus că pentru a fi siguri trebuie să meargă la spital să-i facă ceva analiză de sânge", a mai adăugat fiica victimei.