Articol publicat in: Societate

Femeile din casa lui Dincă au fost chemate la audieri. Anchetatorii vor expertiza telefonul monstrului

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Două femei care au lucrat în casa lui Gheorghe Dincă au fost chemate miercuri la audieri la IGPR. În plus, cetăţeanul italian care a facut dezvăluiri despre afacerile familiei Dincă a dat explicaţii la DIICOT. Potrivit România TV, telefonul monstrului va fi expertizat vineri. Cele două femei au fost aduse la sediul Poliţiei Române, de la Caracal, încă de la primele ore ale dimineţii de miercuri. Cele două au stat faţă în faţă cu procurorii DIICOt şi au fost nevoite să explice ce anume s-a întâmplat în casa lui Gheorghe Dincă, din Caracal. Potrivit România TV este vorba despre o femeie care îi gătea lui Gheorghe Dincă şi care a fost chemată să vorbească despre comportamentul acestuia, dar şi să spună dacă ştia ceva despre dispariţiile Luizei sau Alexandrei. Miercuri a fost audiat şi italianul care a dat detalii despre ce făcea Dincă în Italia, alături de familie. Este important ce se va întâmpla inclusiv vineri, pentru că atunci procurorii vor deschide unul dintre telefoanele lui Gheorghe Dincă. Într-unul din ele există multe numere de telefon ale unor nume importante din Caracal. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay