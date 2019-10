Articol publicat in: Justitie

Verdict în cazul Caracal: Dincă a avut discernământ, el este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat în urma dispariţiei adolescentelor Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, a fost supus marţi expertizei psihiatrice la Institutul Naţional de Medicină Legală, el fiind încarcerat la Spitalul Penitenciar Jilava. Cazulş Caracal se apropie cu maşi mari de trimiterea în instanţă. Specialiștii de la INML au decis că Gheorghe Dincă a avut discernământ în momentul în care a răpit-o și ucis-o pe Alexandra Măceșanu, susţin surse din anchetă. Dincă a fost expertizat marţi de specialiștii care au stabilit că la momentul comiterii oribilelor fapte Dincă a avut discernământ. Cel mai probabil următorul pas e disjungerea dosarului Alexandrei și trimiterea lui Dincă în judecată, urmând ca în cazul Luizei Melencu să fie continuate cercetările. Cazul Caracal. Noi probe care demostrează clipele TERIFIANTE trăite de Alexandra în Casa Groazei Dincă a fost trasferat la începutul acestei luni la Spitalul Penitenciar Jilava pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Gheorghe Dincă a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite. Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat. loading...

