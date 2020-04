Feng shui - timpul şi proiectul casei tale

Nu exista persoana care sa nu stie de perioada 8, de norocul adus de cifra 8 atunci cand se regaseste in numarul de telefon, la numarul de inmatriculare.

In scoala feng shui a Stelelor zburatoare, timpul este impartit in cicluri de 20 de ani, si fiecare ciclu se numeste "perioada". Iar aceste perioade descriu tipare ciclice ale energiei, sau Chi-ului.

Chi-ul este afectat de temporalitate, prezentand putere sau slabiciune. Intr-o consultatie feng shui se estimeaza modul in care chi-ul din momentul prezent afecteaza norocul locatarilor.

In schimb, cand se proiecteaza o casa noua trebuie luat in calcul faptul ca ceea ce este astazi puternic si benefic, maine va fi mai putin benefic. Proiectul feng shui pentru casa noua este foarte complex si porneste de la pozitionarea casei pe teren, pentru a putea atrage in viata locatarilor chi benefic, puternic si de lunga durata. De asemenea, este crucial sa avem in vedere modul in care relieful si cladirile invecinate intaresc sau slabesc aspectele particulare ale chi-ului.

Am colaborat cu multi clienti care m-au intrebat ce se va intampla cand se termina perioada 8. Evident ca dupa perioada 8 va veni perioada 9, dar ce implicatii are acest lucru asupra feng shui-ului casei?

Totul depinde de trasaturile particulare ale casei. Daca usa de intrare se afla pe steaua 9, cu siguranta incepand din perioada 9 prosperitatea locatarilor se va imbunatati vizibil.

Oare va deveni steaua 8 nenorocoasa?

