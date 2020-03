PROGNOZA METEO. Fenomene meteo extreme în luna martie. Cum va fi vremea de Paşte 2020

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat că sezoanele de tranziţie oferă, deseori, episoade de vreme extremă.

"Am mai avut un astfel de episod chiar de Ziua Mondială a Meteorologiei acum doi ani, în 23 martie 2018; ne aflam sub incidenţa unui cod galben şi chiar portocaliu pentru jumătatea sudică a ţării, inclusiv în Bucureşti. Stratul de zăpadă a fost mult mai mare în 2018. Verificam măsurătorile în statistică şi la Bucureşti am avut 28 de cm de zăpadă.

Iată că doar la doi ani distanţă avem un alt episod care ne aminteşte că în sezoanele de tranziţie nu trebuie să excludem şi manifestări de vreme extremă. Până la urmă, luna martie este cea mai capricioasă lună a primăverii, face trecerea către sezonul cald şi de aceea iată că nu sunt excluse astfel de episoade în contextul în care vorbim de o creştere a frecvenţei meteorologice extreme, cu o mai mare amplitudine mai ales în sezoanele de tranziţie, în primăvară sau în toamnă", a spus Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, potrivit DCNEWS.RO.

Potrivit directorului ANM, de Paşte vremea va fi frumoasă.

"Estimările actualizate vineri ne duc până în jurul datei sărbătorilor pascale, în 20 aprilie. După săptămâna aceasta, una mai rece şi cu o tendinţă spre excedent a cantităţilor de precipitaţii, ne aşteptăm ca săptămâna 30 martie - 6 aprilie să înregistreze creşteri în evoluţia regimului de temperaturi şi un deficit în aproape toată ţara în ceea ce priveşte cantităţile de precipitaţii specifice intervalului respectiv, după care săptămâna 6-13 aprilie, respectiv 13-20 aprilie păstrează acelaşi semnal în ceea ce priveşte regimul de temperaturi. Două săptămâni normale din punct de vedere termic şi cu cantităţi apropiate de norme.

Luna aprilie, climatologic vorbind, înregistrează valori de temperatură, în medie, cu 4-6 grade faţă de martie şi, de la o zi la alta, pe măsură ce ne îndreptăm spre ultima lună a primăverii, zilele cu mai mult soare sunt mult mai frecvente şi cu temperaturi mai ridicate", a mai precizat Elena Mateescu, potrivit dcnews.