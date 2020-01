Fericire mare în showbiz! Matteo a devenit tătic. Prima imagine cu bebeluşul: "Acum suntem o familie"

Artistul a postat prima imagine cu fetiţa lui, pe Instagram, unde o ţine în braţe, iar alături a scris şi un mesaj emoţionant. „Cuvintele nu-și au rostul… și nici nu le găsesc pe alea potrivite, dacă sunt unele. Acum suntem o familie!”, a scris Matteo la descriere.

Fanii s-au bucurat extrem de tare că a împărtăşit cu ei vestea cea mare, i-au felicitat pe părinți și le-au transmis multe gânduri bune.

Ce nume va purta fetiţa lui Matteo

Elena a povestit cum și-a anunțat iubitul că este însărcinată și cum a reacționat acesta. ”L-am anunțat trimițându-i pe WhatsApp testul de sarcină, nu am avut răbdare să mă gândesc la o variantă mai creativă pentru a-l anunța”, a dezvăluit Elena. Iar reacția lui Matteo a fost: ”Îți spun sincer că am avut mare blank. Pentru câteva minute nu știam la ce mă uit, dar după ce am realizat nu înțelegeam dacă două linii sunt de bine sau de rău sau de nimic. Am sunat-o și am întrebat-o ce mi-a dat pe WhatsApp, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Îți închipui cât de ciudat am părut atunci la telefon, da? Haos și emoții.”

Se pare că, Matteo şi iubita lui au ajuns la numitor comun în privinţa numelui pe care îl va purta fetiţa lor: Mia!”O variantă de nume este Mia. Derivat din Maria. Este singurul nume cu care am rezonat amândoi”, a declarat Matteo pentru o televiziune din România.